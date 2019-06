Ajdovski policisti prijeli moška, osumljena 11 kaznivih dejanj

Ajdovski policisti so v drugi polovici junija prijeli moška, stara 41 in 46 let, osumljena 11 premoženjskih kaznivih dejanj. Odvzeli so jima prostost in ju kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivih dejanj tatvine, velike tatvine, odvzem motornega vozila in lažnega izdajanja za uradno osebo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.