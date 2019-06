V Slovenskem državnem holdingu (SDH) po besedah Dietnerjeve ocenjujejo, da sta »konkurenčnost in transparentnost celotnega postopka prodaje vodila do točke, ko so vzpostavljene kakovostne podlage za odločanje na organih upravljanja holdinga«.

Ponudbe zainteresiranih kupcev 100-odstotnega delež Abanke - Nove KBM in njenega lastnika sklada Apollo, madžarske banke OTP, morda tudi srbske AIK banke - naj bi bile po neuradnih navedbah nekaterih medijev ugodne, ob takšnem scenariju pa bi si država skupaj z dividendami, ki jih je prejela od banke, lahko (več kot) poplačala sanacijski vložek.

V SDH, ki v imenu države prodaja Abanko, postopka prodaje ne komentirajo, je pa prva nadzornica SDH danes izpostavila, "so bile prejete ponudbe oddane v konkurenčnem postopku, v katerem so vsi potencialni investitorji dobili priložnost oddati najboljšo ponudbo". SDH je v postopku sledil kriteriju maksimiranja kupnine, je dodala.

Finančni svetovalec je v postopku prodaje BNP Paribas iz Pariza, pravni svetovalec pa Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji iz Ljubljane. Finančni, davčni, IT ter pravni skrbni pregled sta v banki izvedli odvetniška družba in svetovalna družba Deloitte iz Ljubljane, oceno vrednosti lastniškega kapitala pa je pripravila družba E&Y Valuations iz Prage, so opisali v SDH.

V SDH so danes glede prodaje povzeli, da so nezavezujoče ponudbe oddali štirje zainteresirani kupci. Ti so imeli po njihovih zagotovilih »enake možnosti pregleda in sodelovanja na predstavitvah poslovodstva Abanke«. Med kandidati so se v medijih poleg zgoraj treh navedenih interesentov omenjali še avstrijska Erste Group, sklad Blackstone in sklad Advent.

A v ciljni ravnini prodaje, ki se je začela decembra 2017 s ciljem prodaje tretje največje banke v državi do konca junija, kar je Slovenija obljubila Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč banki v letih 2013 in 2014, so oživeli pozivi nekaterih politikov, naj vlada prodajo zaustavi.

Če bodo nadzorniki SDH k prodaji prižgali zeleno luč, bo država prodala še zadnjo sanirano banko v svoji lasti. Če bodo izdajo soglasja za prodajo zavrnili ali pa odločitev želeli preveriti na višji, politični ravni, bo uprava SDH zahtevala, naj o tem odloči skupščina družbe, ki jo v primeru SDH predstavlja vlada.