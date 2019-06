Pri drugih štirih najbolj vinjenih voznikih je preizkus alkoholiziranosti pokazal med 0,78 in 0,91 miligramov na liter izdihanega zraka, za kar jim grozi najmanj 1200 evrov globe in 18 kazenskih točk.

Pijani moški je v nedeljo zvečer na Jesenicah v gostinskem obratu kršil javni red in mir ter se nato z vozilom odpeljal. Jeseniški policisti so ga izsledili in obravnavali. Preizkus alkoholiziranosti je pri njem pokazal rezultat 0,88 miligramov alkohola na liter izdihanega zraka. Proti njemu policisti vodijo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda.

Policisti so v manj kot uri merjenja na zgornjem delu gorenjske avtoceste pri omejitvi 110 kilometrov na uro izmerili štiri voznike, ki so vozili med 173 in 197 kilometrov na uro. Kranjskogorski policisti pa so obravnavali motorista, ki je v naselju pri omejitvi 50 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 84 kilometrov na uro. Vse voznike obravnavajo v prekrškovnih postopkih.