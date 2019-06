V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem ob šibki burji do 23, najvišje dnevne od 24 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Nad srednjo Evropo je sicer nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in nekoliko hladnejši zrak.

Danes bo ob Jadranu sončno s šibko do zmerno burjo, drugod bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. V torek bodo v krajih vzhodno od nas krajevne padavine, tudi nevihte. Drugod bo večinoma sončno, nekaj vročinskih neviht bo popoldne nastalo v Alpah.

Pri občutljivih ljudeh se bodo pojavljale vremensko pogojene težave, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje občutljivih ljudi bo moteno. Po nižinah Primorske bo sredi dneva in zgodaj popoldne velika toplotna obremenitev. Takrat se izogibajte večjim naporom na prostem, uživajte dovolj tekočine in lahko hrano.