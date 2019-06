»Na svetu je manj jedrskega orožja, a je več novega,« je za francosko tiskovno agencijo AFP glavno ugotovitev povzel Shannon Kile, direktor programa za nadzor jedrskega orožja v Sipriju, ki je tudi soavtor poročila.

Poročilo navaja, da je devet jedrskih sil – ZDA, Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja – v začetku leta imelo okoli 13.865 kosov jedrskega orožja. V oceni so vključene jedrske konice, ki so nameščene, tiste iz zalog, kot tudi tiste, ki čakajo na uničenje, poroča portal Deutsche Welle.

To je okoli 600 konic manj kot lani, kar je posledica predvsem njihovega zmanjšanja v Rusiji in ZDA v skladu s sporazumom o omejitvi strateškega jedrskega orožja novi Start iz leta 2010. Rusija ima 6500, ZDA pa 6185 jedrskih konic, od katerih jih je okoli četrtina nameščenih. Vendar državi, ki posedujeta več kot 90 odstotkov vsega jedrskega orožja, ne načrtujeta novih pogajanj za podaljšanje tega sporazuma po letu 2021, ko se izteče njegova veljavnost.