Vseh 47 milijonov ljudi v obeh državah ima ponovno električno energijo, so v nedeljo zvečer po lokalnem času sporočili iz največjih argentinskih dobaviteljev energije Edesur in Edenor ter urugvajskega dobavitelja UTE. Vzrok za električni mrk še ni znan.

V obeh državah so bili brez električne energije do 15 ur. Električni mrk se je začel v nedeljo zjutraj ob 7. uri iz sedem minut po lokalnem času. Brez električne energije so bili tudi v nekaterih predelih Brazilije in Paragvaja. »Gre za primer, kot ga še ni bilo,« je na twitterju po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zapisal argentinski predsednik Mauricio Macri.