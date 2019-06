»Zelo sem vesel, da prihajam v Slovenijo in v klub, ki je tekmovalno uspešen, ima zdrave ambicije in hkrati igra napadalen, atraktiven nogomet, ki mi lahko pomaga do napredka. Zavoljo tega sem prepričan, da so Domžale zame najboljša sredina v tej fazi kariere, saj gre navsezadnje za okolje, ki slovi po dobrem delu z mladimi nogometaši,« je ob podpisu pogodbe dejal estonski reprezentant.

Dvajsetletni vezist je nogometno pot začel v šoli talinske Levadie, že pri 16 letih pa ga je v svoje mladinsko moštvo privabil dolgoletni angleški prvoligaš Fulham. Pri slednjem je nazadnje nastopal za rezervno moštvo, v drugi polovici lanske sezone pa je bil posojen še v Ross County, v dresu katerega se je dokazoval v škotski prvi ligi.

Mattias je po Josipu Ćorluki in Branku Iliću sicer tretji novinec v poletnem prestopnem roku, moštvo pa je doslej zapustilo pet nogometašev.