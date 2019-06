Na Maracani so se pomerili Paragvajci in Katarci, azijski prvaki, ki kot gosti nastopajo na Copi Americi. Že v četrti minuti je Oscar Cardozo z bele točke popeljal Paragvaj v vodstvo, ki ga je v 56. minuti Derlis Gonzalez povišal na 2:0. A Katarci se niso predali in so z zadetkoma Almoeza Abdulle (68. minuta) in Boualema Khoukija (77.) prišli do izenačenja.

V skupini B je ta čas v vodstvu Kolumbija, ki je v soboto z 2:0 premagala Argentino. Gostitelji Brazilci so na vrhu skupine A po zmagi (3:0) nad Bolivijo na petkovi uvodni tekmi prvenstva.

Urugvajci so na stadionu Minerao s 4:0 premagali Ekvadorce. Že v prvem polčasu so zadeli Nicolas Lodeiro (5.), Edinson Cavani (33.) in Luis Suarez (44.), končni izid je z avtogolom v 80. minuti dosegel Arturo Mina.

Danes se bo Čile pomerili z drugimi gosti tega prvenstva, Japonci.