Martina Ratej je na atletskem pokalu Slovenije v Celju prav v zadnjem poskusu tekmovanja v metu kopja vrgla 61,58 metra in izpolnila normo (61,50 m) za svetovno prvenstvo, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom v Dohi. To imata od slovenskih predstavnikov le še Maruša Mišmaš na 3000 m z zaprekami in Tina Šutej v skoku s palico.

»Kamen se mi je odvalil od srca. Rezultat je dober, ni odličen, vendar pa mi odpira vrata na naslednja mednarodna tekmovanja. Vesela sem, da mi je uspelo prebiti mejo, zdaj bo lažje. V Dohi sem trikrat, štirikrat v preteklosti odlično nastopila. Tam si želim ponovno izboljšati državni rekord. S tem bi bila res izjemno zadovoljna,« je bila prešerno razpoložena Martina Ratej.

Osemnajstletna Lia Apostolovski, hči nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saše Apostolovskega, je zmagala v disciplini svojega očeta z 1,86 m. S tem je varovanka aktualnega slovenskega rekorderja Rožleta Prezlja postavila osebni rekord, tudi slovenskega za starejše mladinke. Ugnala je udeleženko velikih tekmovanj v zadnjem obdobju, tudi olimpijskih iger, Marušo Černjul (1,80 m). Lia Apostolovski je bila na 1,89 m, kar je pet cm pod normo za Doho, trikrat neuspešna.

Na dva stadionska kroga je imel slovenski rekorder Žan Rudolf kar težko delo, da je prišel prvi v cilj. Po seriji mitingov v Skandinaviji bo opravil nov cikel treningov in nato konec julija ter avgusta znova napadel normo za SP. Na dvodnevnem atletskem pokalu je tako v ženski kot v moški konkurenci skupno zmago slavil ljubljanski Mass.