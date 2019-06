Predsednik, ukinite te volilne okraje, prosim!

Od kompromisa o volilnem sistemu med političnimi strankami leta 1992 se v Sloveniji vrtimo okoli stalnega vprašanja, kako ga izboljšati. Kljub malenkostnim dodelavam je ta v osnovi ostal takšen, kot so si ga zamislili akterji samostojne države, kljub številnim poskusom spreminjanja. Na to temo smo imeli sredi devetdesetih let celo referendum, zaradi nesoglasij o volilnih sistemih so razpadale stranke in koalicije, politika pa je bila v tem obdobju nekajkrat blizu spremembam, ki bi lahko radikalno posodobile slovenski volilni sistem. A zadeva se je vsakokrat sfižila: ali je zaradi nekega parcialnega interesa nekdo vtaknil palico v kolesje sprememb ali pa je nenačelna koalicija nepredstavljivih zaveznikov v slovenski politični realnosti na presenečenje vseh našla skupni jezik in nasula peska v mehanizem ustavnih sprememb.