Medtem ko se bliža konec šolskega leta, v delovni skupini predstavnikov sveta staršev OŠ Preserje pri Radomljah Varnost v prometu skupaj s podpisniki peticije šolo in občino Domžale opozarjajo na neurejene, nezavarovane in nevarne šolske poti v bližini šole. Upajo, da jim bo uspelo zagotoviti varnejše šolske poti vsaj do začetka naslednjega šolskega leta.

Prizadevajo si, da bi občina takoj poskrbela za približno 200 metrov manjkajočih pločnikov in prehod za pešce v neposredni bližini šole ob VIII. ulici, za namestitev semaforja ali ureditev grbine na dveh prehodih za pešce (pri uvozu v VIII. ulico ter v križišču z Igriško cesto), ponovno namestitev merilnika hitrosti v Pelechovi ulici, namestitev ovir za umirjanje prometa v VIII. ulici, ureditev pločnika ob Igriški ulici ob novem naselju Gaj ter posodobitev vseh poti do šole in omejitev tovornega prometa v Igriški ulici.

Bili so v zmoti

Skupaj s predstavniki sveta staršev so tudi na OŠ Preserje pri Radomljah na problematiko občino večkrat opozarjali, tudi s slikovnim materialom, pravi ravnateljica Nuša Kern. Na razmere še zlasti intenzivno opozarjajo zadnji dve leti, ko so zgradili del pločnika od Pelechove ulice do uvoza v prizidek šole. Na občini so jim obljubili, da bodo pločnik uredili v letu 2017. »Res so ga, vendar samo do uvoza v šolo, mi pa smo si predstavljali, da bo VIII. ulica pokrita s pločnikom do uvoza v ulico z vso prometno signalizacijo,« je povedala ravnateljica.

Svet staršev in starši so lani občino opozorili tudi na neprimerno prometno varnost v Igriški ulici in prejeli pojasnilo, da je gradnja pločnika in kolesarske steze obveza investitorja SGP Graditelj, ki naj bi jo uredil v sklopu komunalnega urejanja območja.

»Takoj bi bilo treba urediti pločnik do uvoza v VIII. ulico s prehodom za pešce in pločnik v Igriški ulici z vso prometno signalizacijo,« poudarja ravnateljica šole s 799 učenci. Iz Igriške ulice in naselja Gaj v šolo prihaja 34 otrok, iz VIII. ulice, vključujoč Gajevo ulico na Vaško pot, pa 42 otrok. S šolskim prevozom v Rove, Hudo, Zagorico, Dolenje, Žiče ter Nožice vozijo 43 šolarjev, s kolesom pa v šolo prihaja od 70 do 90, predvsem starejših učencev. Če bi uredili varnost, bi lahko učenci bližnjih naselij v šolo prihajali peš, še pravi ravnateljica.