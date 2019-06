Svetovalka ameriškega predsednika za odnose z javnostjo Sarah Huckabee Sanders se vrača v rodni Arkansas z izrazi globoke hvaležnosti Donalda Trumpa za njeno triinpolletno sodelovanje, od tega zadnji dve leti na izpostavljenem položaju tiskovne predstavnice kot njegov obrambni zid pred novinarji. Sama je odhod iz Washingtona pojasnila z izjavo, da se vrača k svojemu najpomembnejšemu delu, namreč biti mama, zato je zanjo čas, da »gremo vsi skupaj domov«. Njen delodajalec še do konca tega meseca ji je sicer namignil, da naj tam stopi v očetove čevlje in se poteguje za guvernerko zvezne države, ki jo je Mike Huckabee vodil v letih od 1996 do 2007, a o tem Sarah ni izrekla niti besede. Ji je pa zato politična komentatorka na CNN Alice Stewart, svojčas Huckabeejeva tiskovna predstavnica, pripisala velike možnosti, da postane guvernerka zvezne države, ki jo je v osemdesetih letih vodil Bill Clinton, Mike Huckabee pa ob neuspešnem potegovanju za republikanskega predsedniškega kandidata leta proti Johnu McCainu znova prepustil demokratom.

Odprto guvernerstvo 2022 Trenutno je na čelu Arkansasa republikanec Asa Hutchinson, čigar mandat je podobno kot v še osmih ameriških zveznih državah omejen na dva, ki se mu po izvolitvi leta 2014 iztečeta novembra 2022. Kakšno bo tedaj politično razpoloženje volilcev, ki so zdajšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu namenili skoraj 61 odstotkov glasov v primerjavi z dobrimi 33 odstotki za Hillary Clinton, ne gre napovedovati, še manj, koliko bo tedaj vredna že zdaj obljubljena Trumpova podpora morebitni kandidaturi Huckabeejeve: splošna ocena je, da ji zlasti za novinarje, a tudi širšo javnost sporno delovanje v vlogi svetovalke ameriškega predsednika za odnose z javnostmi ne bo škodovalo. In spornih trenutkov v Washingtonu za Sarah Huckabee Sanders ni bilo malo. Od prevzema položaja pred dvema letoma se je tolikokrat zapletla v prepire s poročevalci iz Bele hiše, da se je po predsednikovem zgledu odločila ukiniti redne tiskovne konference. Zadnjo formalno je tako sklicala v začetku letošnjega marca in je trajala le 14 minut, že pred tem pa se je omejevala na dajanje izjav administraciji naklonjenim medijem. V spominu bo ostal tudi njen lanski izgon iz neke restavracije v Lexingtonu, ki je prišel na ameriške naslovnice skupaj s solastnico Stephanie Wilkinson, ki je Huckabeejevi gostoljubje odrekla zaradi Trumpove protiimigracijske politike. Predsednikovo svetovalko si je za nekatere grobo privoščila tudi komičarka Michelle Wolf na tradicionalni večerji z dopisniki iz Bele hiše leta 2018, ki se je Trump ni udeležil, najbolj odmeven pa je bil zagotovo njen »izgon« dopisnika Jima Acoste zaradi vztrajanja pri vprašanjih predsedniku, ki je dobil sodni epilog z obnovo akreditacije novinarja CNN.