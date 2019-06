Po Argentini (leta 2007), Gani (2009), Braziliji (2011), Franciji (2013), Srbiji (2015) in Angliji (2017) so naslov najboljših nogometašev na svetu do 20 let osvojili še nogometaši Ukrajine. Ti so bili v finalu novejše izvedbe tekmovanja – pred letom 2005 so bila to mladinska svetovna prvenstva – boljši od južnokorejskih vrstnikov s 3:1. Svoje prve lovorike so se razveselili po zaostanku z 0:1, saj je njihove tekmece že po vsega petih minutah igre po uspešno izvedeni enajstmetrovki v vodstvo popeljal Kangin Lee. A Ukrajinci so pred 16.000 gledalci na stadionu v Lodžu do izenačenja prišli še pred koncem polčasa, v drugem pa za popoln zasuk in zmago zadeli še dvakrat. »Občutek, ko dvigneš pokal, je neverjeten. Zapisali smo se v zgodovino, saj je naša reprezentanca prvič osvojila lovoriko,« je po tekmi dejal ukrajinski vratar Andrij Lunin, ki je bil razglašen tudi za najboljšega čuvaja mreže na mundialu.

Na prvenstvu, na katerem je tretje mesto osvojil Ekvador, ki je po podaljšku z 1:0 ugnal Italijo, je 24 reprezentanc odigralo 52 tekem. Na njih je bilo doseženih 153 golov oziroma 2,94 na tekmo. Največ so jih proti Hondurasu zabili Norvežani, ki so bili boljši s kar 12:0 in dosegli rekordno zmago na svetovnih prvenstvih do 20 let. Kar devet jih je na obračunu vpisal Erling Haland, sin nekdanjega branilca Nottingham Foresta, Leedsa in Manchester Cityja Alf-Ingeja Halanda. Poleg Halanda se je v zgodovino zapisal tudi njegov senegalski vrstnik Amadou Sagna, ki je dosegel najhitrejši gol v zgodovini tekmovanja. Proti Tahitiju je namreč mrežo zatresel po vsega 9,6 sekunde.

Včeraj se je v Italiji začelo tudi evropsko prvenstvo za nogometaše do 21 let. Danes ob 18.30 bo v Trstu ena od mikavnejših tekem predtekmovanja med Srbijo in Avstrijo.