Matej Žagar je na svojem jubilejnem 100. nastopu med elitno konkurenco v seriji grand prix upal na dober rezultat in morda na prvi letošnji polfinale, a je Prago zapustil razočaran, saj je v letošnji sezoni spet ostal brez uvrstitve v polfinale. Slovenski motociklist ni dobil niti ene od petih dirk, saj je bil enkrat drugi, dvakrat tretji, dvakrat pa ostal brez točk na zadnjem mestu, kar mu je na koncu prineslo le štiri točke.

V češko prestolnico ni pripotoval svetovni prvak, Britanec Tai Woffinden, ki se je prejšnji teden huje poškodoval na dirki poljskega prvenstva in bo okreval vsaj en mesec. S tem je močno olajšal delo Poljaku Januszu Kolodzieju, ki je premagal Danca Leona Madsena in rojaka Patryka Dudka za svojo premierno zmago v karieri. »Mislim, da lahko po tej zmagi bolj verjamem vase in dosežem še kakšno prvo mesto. Najbolje se počutim, ko dirkam in ne čutim pritiska. Tega ne maram. Bomo videli, kako bo v prihodnje. Čeprav sem že starejši, lahko še vedno posežem po dobrem rezultatu,« je po zmagi dejal 35-letni Janusz Kolodziej. Zadovoljstva ni skrival niti drugouvrščeni Leon Madsen. »Vesel sem. V letošnji sezoni sem osvojil prvo, drugo in tretje mesto. V finalu in na stopničkah sem bil na vseh treh dirkah letošnje sezone. Smo na tretjini sezone in si delim vodstvo v skupnem seštevku. Z doseženim sem lahko zelo zadovoljen.«

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva si prvo mesto po treh dirkah s po 40 točkami delita Dudek in Madsen, tretji pa je s 36 točkami zmagovalec dirke v Krškem Poljak Bartosz Zmarzlik, ki je tokrat ostal brez polfinala. Žagar je za zdaj zbral 17 točk in je 12., a bo priložnost za popravni izpit imel že 6. julija, ko se bodo spidvejisti zbrali v Hallstaviku na Švedskem.