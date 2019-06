Trg akcijskih kamer še vedno raste

Ameriško podjetje Dji, ki v zadnjih letih suvereno dominira na trgu letalnikov in stabilizatorjev za kamere, se je nedavno podalo še na področje akcijskih kamer – predstavili so Dji Osmo Action. Po nekajtedenskih preizkusih uporabnikov so vtisi zelo pozitivni in to jo tudi uvršča med najresnejše tekmece razširjenim GoPro.