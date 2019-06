»Lepe občutke in veselje je zamenjalo razočaranje oziroma žalost, saj je bilo igralo, namenjeno gibalno oviranim otrokom, že po nekaj urah poškodovano. Žal starši svojim otrokom očitno ne znajo ali ne želijo razložiti, komu je tako igralo namenjeno, saj se je v navzočnosti staršev in drugih odraslih oseb na gugalnici veselo gugalo 15 zdravih otrok. Razumem otroško radovednost in igrivost, ne razumem pa staršev. Zato apeliram na vse, da o tem, čemu je gugalnica namenjena, poučijo svoje otroke,« je Milan Ninić, predsednik humanitarnega društva Enostavno pomagam, zapisal na družbenem omrežju nekaj ur po tistem, ko so gugalnico uradno predali svojemu namenu.

Ob abrahamu pomislil na drugačne Povedal je, da so s postavitvijo tovrstne gugalnice za gibalno ovirane omogočili invalidnim otrokom, da aktivno preživljajo prosti čas v mestnem parku, se lažje vključujejo v družbo in spoznavajo nove prijatelje. To je ob predaji namenu poudaril tudi donator Boštjan Brantuša, ki je zanjo namenil denar, zbran s pomočjo prijateljev: »Abrahama sem se odločil praznovati drugače in sem s prijatelji priredil dobrodelni koncert, na katerem nam je uspelo zbrati pravljičnih 7777,77 evra, s čimer smo skoraj v celoti pokrili strošek nakupa gugalnice za otroke na invalidskih vozičkih.« Razliko do 10.500 evrov je prispevalo društvo Enostavno pomagam, izkop in ureditev varovalne podlage za gugalnico pa je plačala celjska občina. Gugalnico je ob predaji namenu prvi preizkusil devetletni Julijan, ki je na njej vidno užival. Njegova mamica Urška Golob je ob tem poudarila: »Gugalnica je zelo dobrodošla, saj to pomeni, da nam staršem z otroki s posebnimi potrebami ni treba ostajati za štirimi stenami, ker zunaj nimamo kaj početi. Takšno gugalnico bi moralo imeti vsako igrišče.« A se tudi v drugih krajih, kjer imajo gugalnico za invalidne otroke, srečujejo s podobnimi težavami kot v Celju, saj te gugalnice uporabljajo za igro tudi otroci, ki imajo za igro na voljo druga igrala, ter jih pri tem pogosto poškodujejo.