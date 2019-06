Šole so na ljudskem »izpitu« pridelale solidno trojko

Ljudje v Sloveniji so precej zadovoljni s kakovostjo poučevanja v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, manj pa so zadovoljni z vzgojo na šolah. Moški so do šol bolj kritični kot ženske, starši srednješolcev pa so – pričakovano – bolj zaskrbljeni za kasnejšo zaposljivost dijakov od staršev osnovnošolcev.