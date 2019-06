Družinsko podjetje, ki sta ga v 70. letih prejšnjega stoletja ustanovila Jože in Vanda Melanšek, od leta 2007 pa ga vodi njuna hči Petra, proizvaja raznobarvna pisala, kot so nalivna peresa, rolerji, brisalci za črnilo in flomastri, dovajalne sisteme črnila, črnila, črnilne vložke ter šolski in pisarniški pribor. Sodeluje z vrhunskimi proizvajalci pisal, kot je Faber Castell. Prav zaradi izdelkov, ki so jih v podjetju razvili z njimi, je Vivapenu uspel preskok od proizvajalcev šolskih nalivnikov k pisalom višjega cenovnega razreda.

Potrditev, da delajo prav

»Nagrada je potrditev, da nekaj delamo prav že 52 let in da je trud tudi prepoznan,« pravi direktorica Petra Melanšek. »Oče je že kot obrtnik imel vizijo in si je cilje vedno postavljal visoko. Kljub vsemu pa je ohranil svoje vrednote in jih prenesel tudi na družino in kolektiv. Vsekakor tega uspeha ne bi bilo brez odličnih sodelavcev ter dolgoletnih in zaupanja vrednih poslovnih partnerjev.« Seznam nagrad in priznanj za inovativne izdelke podjetja je iz leta v leto daljši. Zaradi hitre rasti in odličnih poslovnih rezultatov sta bila najprej oče Jože in kasneje tudi hči Petra nagrajena z nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske dosežke.

Pri Melanškovih vsa družina živi in raste s pisali. Čeprav pravi, da družinsko podjetje zahteva veliko odgovornost, je Petra Melanšek zelo ponosna, da je del družinskega posla. »Podjetništvo niso samo številke. Delo je naš način življenja in tako kot sem bila jaz od rojstva del podjetja, je tudi moj sin že vse življenje povezan z njim. Meja med zasebnim in poslovnim je zabrisana. Pri nas doma ni nedeljskega kosila brez pogovora o podjetju. V posel smo ne nazadnje vključeni vsi. In tudi skrbi človek ne pusti za sabo, ko zapre vrata pisarne. Prav tako se delovnik ne konča po osmih urah.« Svoje znanje in izkušnje je uspešno prenesla na sina Luko, ki je skupaj z njenim nečakom Tomažem že tretja generacija Melanškovih, ki so svoje življenje zapisali pisalom.