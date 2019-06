V kmetijstvu se pogosto soočajo ravno s pretirano porabo plastične embalaže, saj je veliko sadja in zelenjave zaradi ohranjanja svežine in neoporečnosti pridelka predpakirane. V podjetju KMG Panorganic pa so našli drugačno rešitev – biorazgradljivo embalažo, v kateri so vrtnine poslali na trg ravno 5. junija, na svetovni dan varovanja okolja. Gre za embalažo »home compostable«, ki ni le industrijsko razgradljiva kot večina biorazgradljivih embalaž, da jo torej odvržemo v zabojnik za plastiko, temveč jo lahko potrošniki dajo na domači kompost ali v koš za biološke odpadke, kjer se popolnoma razgradi.

Tehnološko napredna pridelava Zelenjava živa je tako dobila preobleko, ki si jo zasluži – naravi prijazno embalažo. Pridelana je namreč povsem brez pesticidov, na sodoben in naravi prijazen način, vsebuje ogromno hranil in je zelo okusna. Koreninski sistem, s katerim prodajajo solato in zelišča živa, ohranja zelenjavo pri življenju, vse dokler ji ne odrežete zadnjega lista, kar je skorajda enako, kot če bi po solato šli na svoj vrt. Odrezana solata na trgovskih policah pa počasi »umira« in pri tem izgublja svoje hranilne vrednosti, kar je še posebno problematično pri solati iz tujine, ki do potrošnikov prepotuje na tisoče kilometrov. »Kmetovanja se lotevamo na moderen način, s sodobno tehnologijo, ki je človeku in naravi prijazna, saj se zavedamo, da je konvencionalno kmetijstvo eden izmed večjih onesnaževalcev okolja,« pravi lastnik podjetja Mario Kurtović, mladi podjetnik leta 2016. »Naša tehnologija je prihodnost kmetijstva, saj pridelava poteka pod nadzorom računalniških sistemov, ki merijo različne pogoje – vlago, temperaturo…, na podlagi parametrov pa se prilaga odpiranje oken, ogrevanje, prižiganje luči. Tudi solata in zelišča se po sistemu pomikajo avtomatično. Večja ko so in dalj časa potujejo po liniji, večji je razmik med njimi, da imajo dovolj prostora za rast. Ko pridejo do konca linije, se spakirajo in še isti dan odpeljejo v trgovine.« Pri pridelavi ne ustvarjajo odpadnih voda, recirkulacijsko bioponiko pa nadgrajujejo z informacijskimi tehnologijami in umetno inteligenco.