Večkratna savinjsko-zasavska gazela in bronasta gazela 2014 je javnosti predstavila najvarčnejšo toplotno črpalko v Evropi, ki je obenem ena najtišjih na trgu. Neslišna notranja enota ji omogoča, da je petkrat tišja od drugih toplotnih črpalk na trgu. Odlikujejo jo estetska zunanja podoba, okolju prijazni elementi, ki se zlijejo z okolico, in uporaba hladiva, ki ne škoduje ozonu. Upravljamo jo lahko na daljavo, tako da črpalko povežemo z mobilno aplikacijo, umetna inteligenca pa prilagaja delovanje toplotne črpalke okolju in vremskim razmeram.

Fenomenalni uspeh

»Naše znanje smo povezali z različnimi strokovnjaki, uporabniki, monterji, prevozniki, projektanti, arhitekti in serviserji, da smo z novo toplotno črpalko adapt, tipa zrak-voda, oblikovali natančno to, kar potrebujete v domu, in izločili pomanjkljivosti, ki so vas v preteklosti pri toplotnih črpalkah tega tipa motile,« je povedal direktor Bogdan Kronovšek, letošnji nominiranec za podjetnika leta, in dodal, da bodo proizvodnjo in prodajo nove »hude pumpe«, kot ji pravijo v podjetju, začeli septembra. Njene tržne uspehe bodo tako beležili konec leta, predvsem pa prihodnje leto, vsekakor pa samozavestno pričakujejo, da se bodo z novostjo na trgu zavihteli še višje.

»Smo razvojno naravnano podjetje, 30 odstotkov sredstev namenimo razvoju. Lansko leto smo zaključili z dobrimi 10 milijoni prometa, v letošnjem letu za 20 odstotkov presegamo lanske prihodke v istem časovnem obdobju. Trend je torej dober. K poslovnemu rezultatu pa bo, o tem smo prepričani, dodatno prispevala naša zadnja inovacija,« je povedal direktor, ki je dogodek, ki so ga poimenovali ekskluzivna svetovna premiera toplotne črpalke adapt, opisal kot nekakšen teambuilding za podjetje in zunanjo promocijo v enem. »Dogodek je zelo pomemben za povezanost in potrditev dela celotne ekipe. Končno smo lahko medijem, partnerjem in strokovnjakom iz industrije pokazali rezultat našega nekajletnega truda. Gre za fenomenalen uspeh naše razvojne ekipe in celotnega Kronoterma.«