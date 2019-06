Živimo v svetu, kjer so nove tehnologije že tu in se vse močneje prepletajo z našimi življenji. E-kolesa, e-skuterji in e-skiroji so mobilne rešitve, ki že spreminjajo promet in vse hitreje se razvijajo tudi avtonomna vozila, ki še niso dovolj socializirana, saj vozijo na osnovi algoritmov, ki ne upoštevajo človeškega faktorja in različnih voznih kultur ter navad. In to želi spremeniti slovensko visokotehnološko zagonsko podjetje Nervtech.

Od zanesenjakov do pionirjev Mlado slovensko podjetje se ukvarja s treningom ter evalvacijo voznikov in avtonomnih vozil. Njihov prvotni namen je povečati varnost v prometu in oblikovati ljudem prijaznejšo mobilno prihodnost. V izjemni ekipi je 30 ljudi – od znanstvenikov na področju podatkov, umetne inteligence ter globokega in strojnega učenja do poslovnih razvijalcev. »Vsi v Nervtechu imamo radi tehnologijo, mobilnost si močno želimo, da promet postane bolj varen za vse udeležence,« poudarjajo. Produkt, ki so ga prvotno razvili, je bil simulator, namenjen uživanju v igranju iger, a je kmalu postalo jasno, da je priložnosti na trgu še več. »Preboj se je zgodil, ko so se združile moči znanja s področja strojništva in umetne inteligence. Nastal je produkt, ki omogoča izjemno vozno izkušnjo v simulatorju in hkrati zbiranje biometričnih podatkov o vozniku,« povedo v družbi. Ustvarili so unikatno vozno okolje, ki temelji na kognitivni umetni inteligenci, in je namenjeno ocenjevanju voznih sposobnosti avtonomnih vozil. V zadnjih letih je bilo kar nekaj primerov nesreč avtonomnih vozil v rednem prometu. Marca lani je Uberjev avtonomno vozeči športni terenec usodno zbil peško, ki je zunaj prehoda za pešce prečkala cesto. Avtomobil je bil v načinu samodejne vožnje, moški, ki je v tistem trenutku sedel za volanom, pa ga ni neposredno upravljal. »Dejstvo je, da avtonomna vozila niso dovolj socializirana, saj vozijo na osnovi algoritmov, ki ne upoštevajo človeškega faktorja in različnih voznih kultur ter navad,« pravijo v Nervtechu in dodajajo: »Nervtech je tukaj, da socializira nove tehnološke rešitve na področju mobilnosti, jih približa ljudem in pospeši njihovo uporabo.«

Še izboljšano usposabljanje Aprila letos je velik potencial v zgodbi mladega zagonskega podjetja Nervtech prepoznala tudi Avto-moto zveza Slovenije (AMZS). Da bi sledili svoji strategiji vlaganja v rešitve za večjo varno na cestah, z Nervtechom sodeluje pri usposabljanju voznikov in pri razvoju polavtonomne in avtonomne vožnje. Treninge in ocenjevanje voznikov je AMZS izvajala že vrsto let, z novim sodelovanjem so proces učenja nadgradili s kognitivno umetno inteligenco oziroma z naprednim simulatorjem vožnje in simulacijskim okoljem. A to ni edino sodelovanje na domačih tleh. Razvoj novih storitev je plod povezovanja in sodelovanja s številnimi domačimi partnerji in investitorji: Zavarovalnico Triglav, DSGN Dizajnom, BTC-jem, ABC pospeševalnikom, Akrapovičem, AVP-jem, Pošto Slovenije in drugimi. Njihove rešitve so torej namenjene avtomobilski, zavarovalniški ter marketinški industriji, a obenem največ pridobijo prav udeleženci v cestnem prometu, predvsem mladi vozniki, vozniki starostniki ter profesionalni vozniki. Trenutno Nervtech vstopa v fazo komercializacije. Pripravlja načrt za postavitev več hubov mobilne prihodnosti po svetu, ki bodo omogočili masovno zajemanje podatkov o voznikih. Kot mlado zagonsko podjetje se zaveda pomena nenehnega izobraževanja, povezovanja in sodelovanja. Na področju znanosti, raziskav, podatkov, senzorjev za zajem podatkov in umetne inteligence sodeluje z različnimi univerzami v Evropi in ZDA. Gostovali so na Michelinovi prireditvi Movin'On Summit v Kanadi in se na povabilo Financial Times udeležili srečanja Future of the car. Del njihove ekipe pa že deluje v londonskem Bosch Connectoryju.