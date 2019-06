Angeli v delovnih uniformah

Kadar koli iz Singapurja pridemo na dopust v Slovenijo, se nekako držimo podobnega koncepta. Prioriteta na vrhu seznama je preživeti čim več časa s starši in družinskimi člani, videti večje število prijateljev in znancev, urediti določene birokratske zadeve, plačati račune in si privoščiti kakšen izlet v prelepo naravo, kjer si obkrožen z drevesi in svežim, gorskim zrakom, ki ti v tišini in miru napolni tako baterije kot tudi pljuča. Poleg standardnega načrta se zgodijo tudi »padalci«, ki te vedno znova presenetijo s svojimi zgodbami. Tudi letos je bilo tako.