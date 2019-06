Prejšnji teden so pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) povabili novinarje na tiskovno konferenco v Tončkov dom na Lisco, do tja pa smo se povzpeli po »greha vredni«, zelo zahtevni planinski poti, opremljeni s klini, jeklenicami in skobami. Spotoma so nam povedali marsikateri koristen nasvet, »gostitelj« vzpona, predsednik PD Lisca Sevnica Rok Petančič, pa je povedal več zanimivih podrobnosti o razvoju posavskega hribovskega bisera, ki mu manjka le 53 metrov do nadmorske višine 1000 metrov.

Strokovnjaki PZS vsako leto znova opozarjajo na ponavljajoče se težave planinstva v Sloveniji. Včasih se zdi, kot da zaman, saj se je letos v naših hribih zgodilo že 196 nesreč, v njih pa je umrlo 16 planincev. Med največjimi grožnjami je zdrs. »V gorah je še vedno zima, sneg se bo na posameznih planinskih poteh obdržal predvidoma še pozno v avgust,« poudarja strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi. Trde snežne zaplate (nevarne so tudi tudi s snegom pokrite robne zevi in luknje) je mogoče prečiti le z ustrezno opremo, visokimi planinskimi čevlji, cepinom in derezami ter z obvezno čelado.

Seveda velja pred vsakim obiskom gora premisliti o izbiri cilja in preveriti razmere. Pri PZS svetujejo, da se o razmerah na poti vnaprej pozanimate pri oskrbnikih planinskih koč in turo prilagodite razmeram ter svoji izkušenosti. To pomeni, da se je treba včasih turi tudi odpovedati ali pa na planinski poti obrniti. Z vročino prihajajo tudi nevihte, ki jih spremljajo strele, zato se je dobro na turo odpraviti zarana.

Ustrezna oblačila v gorah zaščitijo pred vetrom, mrazom in padavinami, najpomembnejši pa so kakovostni in uhojeni planinski čevlji. V primerno oblikovanem in velikem nahrbtniku (okoli 30-litrskem) je vselej treba imeti prvo pomoč, nekaj hrane in pijače, zaščito pred soncem, čelno svetilko, mobilni telefon s polno baterijo, planinsko izkaznico z urejenim zavarovanjem, topla oblačila, obvezno tudi kapo in rokavice ter alu-folijo.

Nekateri deli planinskih poti so lahko tudi poškodovani, preverjene informacije o stanju na poteh in varnejšem obisku gora lahko najdete na spletni strani PZS. Nižje ležeče in koče v sredogorju so večinoma že odprte, visokogorske pa bodo zaradi snega ponekod odprli šele konec junija. Odprtost planinskih koč lahko preverite na spletni strani koce.pzs.si ali pri planinskem društvu, ki upravlja kočo, ki si jo boste izbrali za svoj cilj.

Matjaž Šerkezi ima v nahrbtniku vedno tudi planinski zemljevid območja, ki ga bo obiskal, in kompas. Na telefonu ima naloženo aplikacijo locus map s planinskimi zemljevidi PZS, ki mu služi za sprotno orientacijo, informacije s spleta in družbenih omrežij pa uporablja kot osvežitev aktualnih razmer na poti. »Turo je treba prilagoditi izkušnjam in sposobnostim najšibkejšega člena, saj lahko objave v medijih in na družbenih omrežjih neposredno in nezavedno vabijo bralce h gibanju po težjem terenu,« poudarja alpinistični inštruktor Šarkezi.

Srečka in obnova

Pomembno je, da tehnično opremo, ki jo boste uporabili na turi, že doma preizkusite in si jo nastavite na primerno velikost, poudarja generalni sekretar PZS Matej Planko, ki je na Lisci predstavil tudi dve pomembni akciji planinske zveze. Povedal je, da slovenske gore vsako leto obišče 1,7 milijona obiskovalcev, čedalje več je tujih, to pa pomeni tudi večjo obremenitev za okolje in delovanje planinskih koč. Čeprav so lani v študiji ugotovili, da planinska dejavnost prispeva na leto vsaj 120 milijonov evrov turističnih prihodkov, pristojni vladni sektor še ne zagotavlja potrebne podpore. Na bolje gre PZS s partnerji. V sodelovanju s Športno loterijo so junija izdali planinsko srečko, ki stane en evro, srečneži pa bodo lahko zadeli celo milijon. Kupiti jo je mogoče na vseh prodajnih mestih Športne loterije in na njihovi spletni strani in v Planinski trgovini PZS, del prihodkov pa bo porabljen za obnovo planinskih koč in poti.

Nadaljuje se tudi sodelovanje z Zavarovalnico Triglav, ki finančno podpira akcijo Očistimo naše gore, finančno pa bo podprla tudi obnovo planinske poti, ki jo bodo izglasovali planinci. Lani so s temi sredstvi v PD Celje Matica obnovili pot od slapa Rinka do Frischaufovega doma na Okrešlju, letos pa lahko za enega od enajstih predlogov poti v akciji Naj planinska pot, glasujete še do 25. junija. Planinsko društvo zmagovalne poti bo prejelo za obnovo in vzdrževanje 3000 evrov.