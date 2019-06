Prepoznaven, sodoben, igriv in eleganten nakit E2RD je delo Bojane Kovačič Zemljič, ki po izobrazbi ni oblikovalka, saj je diplomirala iz književnosti. Sredi študija literature in jezika je spoznala, da precej raje kot v črne črke na belem papirju pogleduje v barviti svet likovne umetnosti. V knjižnici je posedala na oddelku za umetnost in oblikovanje ter se navduševala nad debelimi barvitimi knjigami. Študij je vseeno zaključila in dobro leto prebila v šolstvu. Zanimanje za umetnost je dopolnjevala z obiskovanjem galerij, likovnih delavnic, trgovin z likovnim materialom in tako urila svoj talent.

Tehnike zlatarskih mojstrov in galanteristov

Ko je spoznala, da jo oblikovanje nakita izpolnjuje in navdihuje, je dobila moč za vsakovrstno delo s kreativnimi vsebinami in za sodelovanja z ustanovami, ki so inovativne ideje podpirale. V Mariboru, kjer živi, je začela iskati prostor za atelje: »Postalo mi je jasno, da se moram prepustiti svoji intuiciji in delu, ki me veseli. Odpovedala sem službo v šolstvu in strastno iskala svoj delovno-kreativni prostor.« Pri oblikovanju izhaja iz sebe, nekaterih tehnik oblikovanja pa se je učila tudi pri različnih zlatarskih mojstrih in galanteristih. Osvojila je sodobne načine oblikovanja s tehnologijo 3D-tiskanja in laserskih izrezov. Ustvarila je blagovno znamko E2RD, katere ključna koda je originalnost in boemsko-elegantna drža, ki predstavlja novo sproščeno klasiko.

V zgolj nekaj letih ji je uspelo, da je postala prepoznavna oblikovalka avtorskega nakita, članica Društva oblikovalcev Slovenije in prejemnica priznanj – nominirana je bila za oblikovalko leta. Svojega dela ne jemlje kot »zbiranje nagrad«, temveč kot posel in nakita do zdaj še ni prijavljala na nobeno tekmovanje, njen fokus je usmerjen predvsem na stranke. Kljub takšnemu pristopu se je njen nakit znašel v hollywoodskem filmu – slovenska režiserka Janja Glogovac se je z E2RD ogrlico pojavila v tamkajšnjem filmskem studiu, scenaristka je nakit opazila in si tudi zase naročila kos. Zatem so Bojano Kovačič Zemljič povabili k sodelovanju pri filmu Nina (2016), za katerega je oblikovala nakit. Ustvarila je kolekcijo Nina Simone.