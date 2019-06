Kot so pri Edesurju še zapisali v sporočilu na Twitterju, je prišlo do hude motnje v medomrežnem povezovalnem sistemu. Urugvajski distributer UTE pa je sporočil, da je »zaradi napake v argentinskem omrežju celotno območje države od 7.06 davi (12.06 po srednjeevropskem času) brez električne energije«.

Uro kasneje so z UTE sporočili, da »z ničle« počasi vzpostavljajo oskrbo z električno energijo. »Nekatera obalna mesta že imajo elektriko in nadaljujemo delo,« so zapisali. Argentina in Urgvaj sta sosednji državi, skupaj pa imata okoli 48 milijonov prebivalcev.

Po navedbah argentinskega časnika La Nacion je delni električni mrk prizadel tudi Brazilijo in Čile, britanski BBC pa poroča, da je do izpadov oskrbe z elektriko prišlo še v Paragvaju.