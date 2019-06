Protestniki so se že davi začeli zbirati na osrednjem trgu Victoria, nato pa krenili proti parlamentu v središču mesta. Mnogi oblečeni v črno in z belimi rožami so med pohodom vzklikali "Umaknite škodljivi zakon!" in nosili napise "Ne izročanju", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Organizatorji upajo, da se bo tako kot minulo nedeljo, ko je potekal množičen protestni shod proti zakonu, tudi danes zbralo več kot milijon ljudi.

Vodja Pekingu naklonjene vlade Hongkonga Carrie Lam je v soboto sporočila, da je vlada začasno ustavila postopek sprejemanja zakonodaje o izročanju osumljencev celinski Kitajski, zaradi katerega so pred dnevi izbruhnili protesti. Za kako dolgo bodo ustavili postopek, se vlada še ni odločila. Protestniki želijo, da sporni zakon popolnoma umakne. "Odgovor Carrie Lam ni preveč iskren. Vedoč, da vlada ne bo umaknila zakona, sem se odločil, da pridem danes na protest," je po poročanju AFP dejal 39-letni Terence Shek, ki je na protestni shod prišel z otroki.

Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje zakona vodilo v nadaljnjo erozijo sodne neodvisnosti ter da se "dolga roka oblasti Pekinga" vmešava v politiko Hongkonga, te nekdanje britanske kolonije, ki je leta 1997 znova prešla pod Kitajsko, a ohranila določeno avtonomijo. Pri tem izpostavljajo, da bi zakon oblastem v Pekingu omogočil, da političnim nasprotnikom sodijo na celinskem delu Kitajske.