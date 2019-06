»Kdo je naslednji? Zdaj bom ulovil Deontaya Wilderja in njegov zeleni pas,« je dejal Fury. Britanec, ki nosi vzdevek Gipsy King (Romski kralj), je že v prvi rundi dodobra »pretepel« Schwarza in mu prizadejal nekaj močnih udarcev v obraz, v drugi rundi pa ga je povsem nadigral, nazadnje mu je podelil nekaj nebranjenih udarcev, tako da sodniku Kennyju Baylessu ni preostalo drugega, kot da dvoboj konča v prid Furyja.

»Ključno danes je bilo, da se zabavam, da uživam v dvoboju. Tu v Las Vegasu, kjer sem nastopil prvič, sem se imel lepo, upam, da so navdušeni tudi gledalci,« je dejal Fury, ki je v ring prišel odet v barve ameriške zastave in ob zvokih pesmi Living in America slovitega Jamesa Browna.

Po zmagi nad Schwarzem je Furyjev izkupiček še boljši; 28 zmag in en remi, tako da bo še poostril zahtevo po revanši s svetovnim prvakom Deontayem Wilderjem.

Fury in Wilder sta decembra v Los Angelesu uprizorila epski dvoboj, ko je Fury v 12. rundi vstal in si prislužil neodločen izid, kar pa je pomenilo, da je šampionski pas ostal v lasti Wilderja.

Romski kralj je bil sicer po dvoboju prepričan, da so ga sodniki oškodovali in da je on tisti, ki je prevladoval v 12 rundah, čeprav ga je Wilder dvakrat podrl na tla.