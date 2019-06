Poskus umora: mariborska sodnica v kritičnem stanju

Policija preiskuje sum poskusa umora mariborske okrožne sodnice. Davi okoli 1.15 je bila namreč policija obveščena, da je bila na območju Maribora napadena in hudo poškodovana sodnica. Posredovali so reševalci in policisti. Poškodovani so nudili pomoč in jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, so sporočili s Policijske uprave Maribor.