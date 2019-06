»Voznica bi verjetno morala biti v komi, ne v avtu za volanom. Človekove reakcije za vožnjo so sicer že precej

zmanjšane pri pol promila, ko ni več možna normalna vožnja,« so opozorili na Policijski upravi Kranj. Nekoliko manj, a vseeno zelo veliko alkohola je imel v izdihanem zraku ponoči tudi voznik avtomobila, ki mu je elektronski alkotest pokazal dva promila oziroma 0,90 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Še trem voznikom so policisti zasegli vozila. Eden je bil »samo« brez veljavnega vozniškega dovoljenja, drugi je ob tej kršitvi tudi odklonil strokovni pregled in vozil neregistriran avtomobil z drugimi registrskimi tablicami, tretji pa se je policijski kontroli poskušal izogniti z begom, vendar je zaradi prehitre vožnje pristal in obstal na krožišču. V postopku se ni upiral. »Tukaj ne gre za majhne napake voznikov ampak zelo tvegana in ogrožajoča početja, ki se v delčku sekunde lahko spremenijo v tragedijo. Zato ne počnite tega,« so pozvali na policiji.

V zadnjih dveh dneh so gorenjski policisti obravnavali sedem prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V kar petih so bili udeleženi kolesarji in v še eni otrok s skirojem. Dve nesreči kolesarjev sta se zgodili zaradi neupoštevanja pravil o prednosti pri zavijanju - obe v Lescah, ena na Jezerskem zaradi neprilagojene hitrosti vožnje kolesa, v Tržiču sta bočno trčila kolesar in voznik avtomobila, v Kranju je na pločniku padel otrok na skiroju, dva kolesarja pa sta bila udeležena še v nesreči na Ambrožu pod Krvavcem. Prvi je padel med opozarjanjem kolesarja za seboj na prihajajoči avtomobil, drugi pa med naglim zaviranjem. Vsi udeleženci so se poškodovali. Še eno prometno nesrečo s telesnimi poškodbami pa so na avtocesti obravnavali prometni policisti. Dve vozili sta trčili zaradi prekratke varnostne razdalje.

V zadnjem obdobju gre kolesarjem razmeroma slabo in se v večjem številu pojavljajo v prometnih nesrečah. Krivda za to je tako na njihovi strani, kot tudi na strani voznikov motornih vozil, ki jih pogosto spregledajo. Zato jih na policiji pozivajo k bolj varni udeležbi v prometu in ustreznemu predvidevanju posameznih situacij. Z več previdnosti bo tudi manj nesreč, so dodali.