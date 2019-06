Kot še poroča francoska tiskovna agencija AFP, je savdski princ v danes objavljenem pogovoru za arabski dnevnik Ašark al Avsat dejal, da si ne želi vojne v regiji, vendar ne bodo oklevali pri obračunu »z vsakršno grožnjo našemu ljudstvu, suverenosti, ozemeljski celovitosti in ključnim interesom«. »Iranski režim ni spoštoval obiska japonskega premierja v Teheranu in je na njegova diplomatska prizadevanja odgovoril z napadom na dva tankerja, med katerima je bil eden japonski,« je dejal savdski monarh.

Iran vsakršno vpletenost odločno zanika in je zaradi obtožb v soboto "zaradi lažnih navedb britanskega zunanjega ministra" na zagovor poklical britanskega veleposlanika Roba Macaira.

Vodja britanske diplomacije Jeremy Hunt je namreč dan prej izjavil, da je po ugotovitvah Velike Britanije Iran "skoraj zagotovo" odgovoren za napad na tankerja.

Pred obalo Omanskega zaliva sta bila v četrtek napadena dva tankerja, ki ju je zajel ogenj, posadki obeh ladij pa so morali evakuirati. Poleg japonskega je bil napaden tanker v lasti norveškega ladjarja Frontline. Slednji je potrdil, da so na plovilu odjeknile tri eksplozije. Napaden je bil tudi tanker Kokuka Courageous, ki ga upravlja japonsko podjetje in je tovoril metanol.