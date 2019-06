Anthony Davis bo pri jezernikih združil moči z LeBronom Jamesom

Košarkarski zvezdnik Anthony Davis bo naslednjo sezono nosil dres moštva Los Angeles Lakers. Kot poroča ESPN, sta ekipa iz Kalifornije in 208 cm visoki center New Orleans Pelicans že dosegla dogovor, po katerem bo New Orleans v zameno zanj dobil nekaj igralcev in izbore na naboru NBA.