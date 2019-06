V paradi je 107 vozil in skupin, povsod je opaziti mavrične barve skupnosti LGBTIQ, v množici pa so tudi angeli, neveste in usklajeno oblečeni pari.

Dva kilometra dolg sprevod se vije skozi središče avstrijske prestolnice, med drugim mimo parlamenta, opere, borze in univerze, končal pa se bo na trgu pred dunajsko mestno hišo. Tam bodo udeležence parade ob 19. uri nagovorili avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova, dunajski župan Michael Ludwig in nekdanja zmagovalka popevke Evrovizije Conchita Wurst.

Sočasno z mavrično parado na Dunaju že tradicionalno poteka pohod za družino, na katerem se zavzemajo za tradicionalno obliko družine, ki jo sestavljajo moški, ženska in otroci. Po poročanju agencije APA, ki se sklicuje na podatke policije, se tega shoda udeležuje okoli 200 ljudi.