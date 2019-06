Američanka Amanda Knox se je prvič po letu 2011 vrnila v Italijo, kjer je bila štiri leta v zaporu zaradi domnevnega umora. V čustvenem nagovoru v Modeni je danes ponovila svoje videnje dogajanja tiste noči, ko je umrla njena britanska sostanovalka Meredith Kercher. »Bila sem nedolžna. A ostali svet se je odločil, da sem kriva,« je dejala.

Knoxova in njen nekdanji fant Raffaele Sollecito sta bila leta 2009 v Italiji obsojena na dolgoletno zaporno kazen zaradi umora britanske študentke Meredith Kercher v Perugii leta 2007, a sta bila nato leta 2011 po štirih letih zapora oproščena in izpuščena iz zapora. Dokončno se je njena sodna bitka končala leta 2015, ko je bila dokončno oproščena krivde.

Knoxova: Vedno me bodo povezovali z umorom pijateljice

»Moja nedolžnost me ni rešila,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejala na današnjem posvetu, ki ga je v Modeni priredilo italijansko odvetniško združenje.

Povedala je, da se še vedno boji novih obtožb. »A prišla sem nazaj, ker sem morala to storiti. Bili so časi, ko sem se v tej čudoviti deželi počutila doma in upam, da se mi bo ta občutek nekega dne povrnil,« je dodala s tresočim glasom, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Prepričana je, da jo bodo »vedno povezovali z umorom moje prijateljice«. »Vem, da kljub oprostitvi ostajam v javnih očeh sporna oseba, še posebej tu v Italiji. Vem, da veliko ljudi misli, da sem zlobna,« je dejala. »Nekateri so celo dejali, da s svojo vrnitvijo obujam bolečine družini Kercher in onečaščam spomin na Meredith. A se motijo. Dejstvo, da se mi še vedno pripisuje odgovornost za trpljenje Kercherjevih kaže, kako močne so lahko napačne pripovedi in kako lahko spodkopljejo pravico, še posebej ko so podprte z mediji,« je menila.

Danes 31-letna Knoxova zdaj živi v Seattlu in dela kot pisateljica in novinarka. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa nima namena, da bi med tokratnim obiskom Italije šla tudi v Perugio.