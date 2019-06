Bombo, ki jo je med drugo svetovno vojno odvrglo ameriško vojaško letalo, so odkrili blizu trgovskega centra in nedaleč od berlinskega trga Alexanderplatz. V petek so z območja evakuirali okoli 3000 ljudi, vzpostavili so tudi 300-metrski varnostni pas.

Policija je sprva sporočila, da imajo strokovnjaki pri deaktivaciji bombe nekaj težav, a ponoči okoli 1.45 je tvitnila, da je postopek uspešno zaključen in da se ljudje lahko vrnejo na svoje domove.

V Nemčiji, kjer je še precej neeksplodiranih bomb iz druge svetovne vojne, so deaktivacije bomb in s tem povezane evakuacije precej pogoste. Za doslej največjo velja tovrstna operacija v Frankfurtu leta 2017, ko je zaradi 1,4 tone težke britanske bombe moralo domove začasno zapustiti 65.000 prebivalcev.