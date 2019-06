Nadaljuje pa se odvzem vzorcev vode na vodotoku Rak, so pojasnili na ministrstvu.

Požar je v obratu proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil v četrtek zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev. Objekt je uničen, gmotna škoda je ogromna.

Gost dim je šel v zrak šest do sedem kilometrov proti Rakitni, tudi saje, zato so se nekateri bali, da bi lahko prišlo do hujše okoljske škode. Te pomisleke je že v petek zavrnil minister za okolje Simon Zajc, ki je povedal, da ni gorelo nič podobnega kot v vrhniškem Kemisu, s čimer so se takoj začele vleči vzporednice.

Občina Cerknica je sicer dan po požaru preventivno zaprla vzgojno-izobraževalne ustanove, prebivalce pa so pozvali, naj ne odpirajo oken ter ne uživajo zelenjave z vrtov oz. jo pred zaužitjem temeljito operejo. Za širšo okolico je bilo oklicano tudi preventivno prekuhavanje vode.