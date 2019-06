V nedeljo bo sprva še sončno in vroče, popoldne pa se bodo v notranjosti pogoste nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem proti večeru burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na obali okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo na Primorskem sončno, drugod bo spremenljivo oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne plohe ali nevihte. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Nad severozahodno Evropo je ciklonsko območje, nad vzhodno Evropo pa vztraja šibko območje visokega zračnega tlaka. Hladna fronta je dosegla kraje severno od Alp. Z vetrovi južnih smeri doteka nad naše kraje zelo topel in postopno bolj vlažen zrak.

Danes bo delno jasno in vroče, predvsem dopoldne bo občasno več zmerne oblačnosti. Popoldanske nevihte bodo nastale predvsem v Alpah, v noči na nedeljo pa bodo možne tudi na območju avstrijske Štajerske. V nedeljo bo sprva sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale nevihte, sprva bolj v hribovitih krajih, nato pa tudi ponekod drugod.