Po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče zaprt vozni in prehitevalni pas na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, kjer promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj.

Zastoj je tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje v smeri Primorske ter okoli trikilometrska kolona na štajerski avtocesti med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, poročajo pa tudi o gostem prometu z zastoji na Šmartinski cesti od Sneberij proti Ljubljani. Nekajkilometrski zastoj je tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje.

Več kot trikilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Kranju, za okoli 20 minut pa se podaljša potovalni čas zaradi nekajkilometrske kolone na primorski avtocesti med Uncem in Postojno, pred Ravbarkomando proti Kopru. Tam so dela na cesti.

Krajši zastoj je tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici, pred mejnim prehodom na cesti Šmarje - Dragonja, pred mejnim prehodom Sečovlje proti Hrvaški. Gneča nastaja tudi na mejnih prehodih.

Od nedelje od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo ponovno zaprta vipavska hitra cesta med Vipavo in razcepom Nanos v obe smeri. Na štajerski avtocesti bo do nedelje do 21. ure promet potekal samo po enem prometnem pasu med Šentjakobom in Zadobrovo proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami pa bo promet potekal samo po enem prometnem pasu v soboto proti Kranju in v nedeljo proti Ljubljani.