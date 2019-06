Z začetkom osrednje turistične sezone na Hrvaškem prihaja tudi sezonska podražitev cestnin na vseh hrvaških avtocestah z izjemo 60 kilometrov dolge avtoceste med Zagrebom in mejnim prehodom Macelj oz. Gruškovje s Slovenijo.

Uvajanje sezonskih cestnin je tudi posledica dejstva, da približno 40 odstotkov prometa na hrvaških avtocestah odpade ravno na poletne mesece. Na posameznih odsekih je število vozil tudi trikrat višje kot v ostalih letnih časih.

Vozniki osebnih avtomobilov, motorjev, osebnih avtomobilov s priklopniki in avtodomov bodo višje cestnine, za katere skrbita Hac in ARZ, plačevali do 14. septembra. Sezonska podražitev ne velja za avtobuse in tovorna vozila, a bo zajela največji del vozil, ki so v poletnih mesecih na hrvaških avtocestah.

Vozniki avtomobilov bodo za cestnino na avtocesti med Zagrebom in Splitom odslej odšteli 200 kun (27 evrov), med Zagrebom in Reko pa 77 kun (10,4 evra). Za avtomobile je višje tudi nadomestilo za uporabo mosta na otok Krk, vozniki bodo po novem plačali 39 kun (5,3 evra), piše na spletni strani Haca.

Hac skrbi tudi za avtocesto med Obrežjem in hrvaško-srbsko mejo, za avtocestno povezavo z Osijekom in tudi za tisto med Zagrebom in mejo z Madžarsko. Skupaj z ARZ upravlja s približno 1113 kilometrov avtocest.

Koncesionar Bina-Istra je za STA potrdil, da so cestnine na avtocestah v hrvaški Istri zvišali že s 1. junijem, prav tako gre za 10-odstotno podražitev.

Gre za drugo letošnjo podražitev, potem ko so se s 1. januarjem zvišale cestnine na posameznih odsekih avtoceste za kuno ali dve zaradi uskladitve z letno inflacijo in zagotavljanja finančne stabilnosti v času investicijskega cikla. Jeseni lani so sicer stekla dela za štiripasovnico na vzhodni smeri ipsilona med Pazinom in predorom Učka.

Kot so še pojasnili za STA, je treba v poletnih mesecih vložiti dodatne napore, sredstva in zaposliti nove delavce, da bi zagotovili visoke standarde potovanj na istrskem ipsilonu. V povprečju namreč zabeležijo 25.000 vozil dnevno, v poletnih mesecih pa tudi do 60.000 vozil dnevno. Večinski lastnik, francoski koncesionar Bouygues, sicer skrbi za 141 kilometrov avtocest.

Za cestnino med predorom Učka in Puljem bodo morali vozniki avtomobilov do 30. septembra po novem odšteti 63 kun (8,5 evrov), za odcep med Umagom in Puljem pa 51 kun (6,9 evrov). Med Umagom in predorom Učka sezonska cestnina znaša 78 kun (10,55 evrov).

Cestnine bodo nespremenjene le pri koncesionarju Avtocesta Zagreb-Macelj, so za STA potrdili v družbi, v kateri ima večinski delež avstrijski Pyhrn Concession Holding. Za osebne avtomobile stane cestnina na celotni avtocesti 48 kun (6,5 evra).