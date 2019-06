Prvenstvo presenečenj. Tako bi lahko poimenovali svetovno nogometno prvenstvo do 20 let, ki se je začelo 23. maja na Poljskem in se bo zaključilo danes s finalno tekmo med Ukrajino in Južno Korejo. Reprezentancama, ki jima stavnice niso dajale velikih možnosti za preboj iz skupinskega dela, je na koncu uspel veliki podvig, ena izmed njiju pa bo prvič v zgodovini postala svetovni prvak do 20 let. Ukrajina si je mesto v finalu zagotovila z zmago 1:0 proti Italiji v polfinalu, Južna Koreja pa je z istim izidom porazila Ekvador.

Tritedensko tekmovanje, v katerem je sodelovalo 24 reprezentanc, je za senzacije poskrbelo že v skupinskem delu, kjer je odpadla Portugalska, v osmini finala pa je kovčke spakiralo še pet največjih favoritov za končno zmago – Francija, Poljska, Argentina, Nigerija in Urugvaj. Francijo so izločile ZDA, Poljsko Italija, Argentino Mali, Nigerijo Senegal, Urugvaj pa Ekvador.

Ker Poljska meji na Ukrajino, se na finalnem obračunu obeta prava invazija ukrajinskih navijačev. Nogometaši selektorja Oleksandra Petrakova prikazujejo predvsem odlične obrambne predstave, saj so na dosedanjih šestih obračunih na prvenstvu prejeli zgolj tri zadetke. Njihova polfinalna zmaga proti Italiji je dvignila precej prahu, saj je Gianluca Scamacca v 91. minuti spektakularno izenačil na 1:1, a je zadetek glavni sodnik po posredovanju VAR zaradi domnevnega prekrška v napadu razveljavil.

Polfinalna zmaga Južne Koreje proti Ekvadorju ni bila sporna, a precej srečna. Ekvadorci so namreč pred prvim golom nasprotnika stresli prečko, v zadnji minuti sodnikovega podaljška pa je vratar Lee Gwanyeon poskrbel za obrambo turnirja, ko je z neposredne bližine ubranil strel z glavo Leonardu Campanu.

Stavnice v finalu v vlogo favorita postavljajo Ukrajino, a ima svojo računico tudi Južna Koreja, kjer vlada veliko zanimanje za odločilno tekmo. Predstave nogometašev selektorja Jeonga Jeonga Yonga je pohvalil tudi predsednik Azijske nogometne zveze Salman bin Ibrahim Al Kalifa. »Južna Koreja je do zdaj prikazala izjemne predstave. Upam, da bo prava tudi v finalu in da bo prišla do naslova svetovnega prvaka. Z zadoščenjem spremljam njihove odlične igre, ki odsevajo dvigajoč se standard športa v Aziji. Pred časom smo začeli vlagati več sredstev v razvoj mladih športnikov, zdaj pa se že vidijo prvi rezultati.«

Svetovno prvenstvo do 20 let, finale, jutri ob 18. uri: Ukrajina – Južna Koreja.