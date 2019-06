V sredo dopoldne na ogledu trase kronometra je Chris Froome grdo padel in se hudo poškodoval, s tem pa opustil sanje o peti zmagi na bližnjem francoskem Touru. Čez noč je prestal osemurno operacijo, dopoldne pa izvedel, da bo po več kot sedmih letih zmagal še sedmo tritedensko dirko v karieri. Zgodba, ki je mogoča samo v kolesarstvu.

»Priletel je v zid hiše s hitrostjo več kot 55 kilometrov na uro, utrpel hude poškodbe s težkimi zlomi,« je Dave Brailsford, šef ekipe Ineos, s težkim srcem pojasnjeval hud padec prvega moža britanske ekipe. Štirikratnega zmagovalca Toura je na specialnem kolesu z občutljivimi visokimi obročniki presenetil sunek vetra na ogledu trase. Zlom stegnenice, komolca in nekaj reber je tako huda poškodba, da bo 34-letnika za dlje časa oddaljila od tekmovalnih ambicij, čeprav vsi pričakujejo, da se bo eden najbolj vztrajnih kolesarjev v karavani vrnil, takoj ko bo le mogoče. Kruta zgodba Chrisa Frooma še enkrat znova dokazuje, kako posebno in nevarno je kolesarstvo.

V ekipi Ineos – do aprila Sky – so se primorani sprijazniti z usodo, a bodo še vedno ena najbolj udarnih ekip. Z lanskim zmagovalcem Geraintom Thomasom in Kolumbijcem Eganom Bernalom, ki se je poškodoval tik pred začetkom italijanskega Gira, bo zgolj ena dilema manj, kateremu taktično prepustiti vlogo prvega moža. Sicer vse najboljše ekipe delajo zadnjo selekcijo, da določijo tiste, ki bodo 6. julija v Bruslju začeli 106. izvedbo. Ob Kriteriju Dauphine, ki se konča v nedeljo v Champeryu, in dirki Po Švici, ki se bo začela danes v Langnauu s krajšim kronometrom, bo za peščico zadnji test dirka Po Sloveniji, ki se začne v sredo v Ljubljani.

Besede o zmagi izpred več kot sedmih let pa se nanašajo na špansko Vuelto 2011, kjer si je privozil drugo mesto. Mednarodna kolesarska zveza je dan po Froomovem nesrečnem padcu sporočila, da je najhitrejši tiste jeseni, Juan Jose Cobo, kršil protidopinška pravila, kar so ugotovili na podlagi anomalij v biološkem potnem listu v sezonah 2009–2011. Španec, ki je kariero končal že leta 2014, ima sicer še možnost, da se pritoži na Mednarodno športno razsodišče. Glede na prakso, da se dolgoletni dopinški postopki končajo z drugačno odločitvijo, bo Cobo verjetno ostal brez lovorike. Direktor Toura Christopher Prudhomme je takoj priznal, da bo brez Frooma letošnja francoska pentlja zelo drugačna. Bil je osrednja osebnost od leta 2012.

Mohorič po zmagovito samozavest v Švico

Po odpovedi Primoža Rogliča (Jumbo Visma) ima od slovenskih kolesarjev za zdaj nastop v Franciji potrjen Matej Mohorič, ki je zelo motiviran odšel v Švico, kjer bo tudi Simon Špilak. Kot je dejal Mohorič, ima ogledani trasi dveh etap, verjetno drugo in četrto. Želi utrditi samozavest, da je sposoben tudi zmage v etapi na francoskem Touru. Je eden zelo redkih kolesarjev, ki so že zmagali eno etapo na italijanskem Giru in španski Vueti. Francija je zato logična posledica ambicioznega 24-letnika iz Podblice, ki bo konec junija v Radovljici na državnem prvenstvu branil še naslov prvaka in prestižno majico.

Pretekli teden na državnem prvenstvu v kronometru je tudi Jan Tratnik (Bahrain Merida) razkril, da so mu že namignili, da bo ob potrjeni dobri pripravljenosti v zasedbi za Tour. Veliko je bilo zagotovo odvisno od Kriterija Dauphine, kjer je imel visoke ambicije, a z 28. časom dneva, dve minuti za Woutom Van Aertom (Jumbo Visma), ni bil zadovoljen. Razlog verjetno tiči tudi v zahtevni trasi, saj so bili spredaj večinoma dobri hribolazci. Tour bi lahko bil tudi opcija za Luko Mezgeca (Mitchelton Scott), potem ko so se mu lani odrekli v zadnjem trenutku, čeprav je bil v življenjski formi. V sprinterski etapi Kriterija Dauphine se je brez pomoči uvrstil med deseterico in dokazal, da je močan. V zadnjih dneh ima odgovorno vlogo pomagati Adamu Yatesu, ki bo tudi prvi mož avstralske ekipe za Tour, braniti majico vodilnega.