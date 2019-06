Odvetniki obtoženih so v sklepnih besedah na madridskem sojenju s pravnimi argumenti zavrnili kazniva dejanja uporništva, konspiracije in poneverbe, kar njihovim klientom očita tožilstvo, priznali pa so neposlušnost. Obtoženci so imeli možnost tudi osebnega zagovora. Vsi brez izjeme so španske politike pozvali k »dialogu« in »pogajanjem«, ker da sodna dvorana ni pravo mesto »za politično reševanje katalonskega spora«.

Že poldrugo leto pripora

Potem ko so prejšnji teden državno tožilstvo in pravobranilstvo ter skrajno desna politična stranka VOX kot udeleženec v postopku pred sedemčlanskim sodnim senatom, ki mu predseduje sodnik Manuel Marchena, predstavili vsebino obtožnice, je v torek in sredo prišel na vrsto zagovor obrambe. Za zagovor so imeli odvetniki na voljo štiri ure na dan, na koncu pa še vsak obtoženec po 15 minut. Devet od dvanajstih katalonskih politikov, ki so bili jeseni 2017 med vodilnimi v poskusu razglasitve Katalonije za neodvisno državo, je v priporu že več kot leto in pol. Za bivšega podpredsednika katalonske vlade Oriola Junquerasa je tožilstvo zahtevalo 25 let zapora, za nekdanjo predsednico parlamenta Carmen Forcadell 17 let, enako za njenega naslednika Jordija Sancheza in Jordija Cuixarta, predsednika organizacije Omnium Cultural, ki je svoja prizadevanja usmerila v razglasitev neodvisnosti Katalonije, za štiri od petih obtoženih ministrov nekdanje katalonske vlade pa po 16 let zapora.

Odvetniki Junquerasa in nekdanjih ministrov Raüla Romeve, Joaquima Forna in Jordija Turulla ter aktivistov Cuixarta in Sancheza so nastopili s skupno strategijo in priznali kaznivo dejanje neposlušnosti. To pa je bilo tudi edino priznanje tožilstvu, pri čemer za to kršitev ni predvidena zaporna kazen. V zaključnem govoru so se osredotočili na pravne argumente za zavrnitev obtožbe »upora«, ki jo je eden od tožilcev prejšnji teden prekvalificiral celo v »poskus državnega udara«.