Ženske pri IS igrajo pomembno vlogo na področju medijev, nadzorovanja vedenja, zdravja in izobraževanja. Čeprav ni novost, da džihadistične skupine privabljajo tudi ženske, jih je IS vidneje vključil tudi v svojo propagando, piše v poročilu. Po oceni Europola je IS privlačen za ženske tudi, ker dovoljuje potovanje na območje kalifata brez spremstva moških.

Medtem ko je skrajna skupina izgubljala območja v Siriji in Iraku, so pri Europolu opazili, da se je vedno več žensk borilo za IS na frontah.

»Zaskrbljujoče je, da bi lahko takšen porast vpletenosti žensk vodil v večje spremembe vlog džihadističnih žensk v prihodnosti,« dodajajo pri Europolu.

Lani so ženske predstavljale 15 odstotkov članov IS, ki so jih obsodili na sodiščih v Evropski uniji, kar je več kot prejšnja leta.

Europol še opozarja, da čeprav pri džihadistih še vedno prevladuje ideja, da ženske niso bojevnice, bi se lahko razmerje žensk doma in na bojiščih v prihodnjih letih spremenilo.