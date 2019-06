Poletna vročina ne vpliva dobro na sadje in zelenjavo na osrednji ljubljanski tržnici. Predvsem solata hitro vene. Kar pomeni, da jo je najbolje kupiti zgodaj dopoldne. Cena kilograma glavnate zelene solate je še vedno dva evra za kilogram. Hitro veni tudi blitva, ki jo ponujajo po 1,5 evra za kilogram. Kar zadeva zelenjavo, so se pojavile prve domače kumare, sicer drobne, a po bodicah sodeč zelo sveže, torej najprimernejše za surovo grizljanje. Prodajajo jih po tri evre za kilogram. Mladi grah je zdaj tudi na stojnicah slovenskih branjevk in kot je bilo pričakovati, je treba zanj mastno plačati: 1,5 evra za majhno vrečko ali šest evra za kilogram neoluščenega. Se je pa nekoliko pocenil mladi krompir: navaden je po dva evra za kilogram, kifeljčar po 2,5 evra. Pocenil se je tudi bob, ki ga še vedno ponujajo le Dalmatinci, a tokrat po štiri evre za kilogram neoluščenega.

V sekciji sadje seveda še vedno prevladujejo jagode in češnje. Pretekli teden je med kolegi padla debata, ali se cene sadja in zelenjave spreminjajo gleda na tržni dan. Seveda se. Spreminjajo se tudi čez dan – bolj ko gre tržni dan h koncu, cenejše lahko nakupite sadje in zelenjavo, ki je branjevcem še ostala. Smo pa v preteklem tednu sledili cenam jagod in češenj. V ponedeljek so bile jagode po dva evra za košarico, od torka dalje pa je ista prodajalka slovenskih jagod iz Brežic te prodajala po tri evre. Kar zadeva češnje, je bila najnižja cena v torek, ko ste lahko dva kilograma češenj pri Bricu kupili po pet evrov. In gospod, ki sicer svoje češnje vozi na ljubljansko tržnico le ob petkih in sobotah, se je čudil, kje so ob torkih vsi Ljubljančani, češ da je tržnica opustela. Zato so bile češnje poceni, saj jih je isti prodajalec že v petek ponovno ponujal po pet evrov. Poleg češenj so Brici na tržnico ta teden prinesli tudi prve domače hruške, julijske lepotice. To je stara sorta zgodnjih drobnih hrušk, zeleno rumene barve z rahlo rdečino. So čvrste, milega okusa in le rahlo sladke, a ker so to prve hruške, so zelo priljubljene. Cenijo jih na tri evre za kilogram. Prav toliko kot stane mala košarica gozdnih jagod, za katere je branjevka zatrdila, da bi zaradi vročine skorajda ostale v dolenjskem gozdu, a se je kljub temu potrudila in jih nabrala, saj so zdaj najslajše. mah