Obvoz za voznike osebnih vozil bo speljan po Šmartinski, Kajuhovi in Letališki cesti oziroma po vzporedni cesti z oznako JP 712 041.

Zaradi zapore bodo imeli obvoz tudi mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa na progah 2, 7 in 7L. Avtobusi številka 2 in 7 bodo v času zapore vozili po Šmartinski in servisni cesti ter Clevelandski ulici, končno postajališče za izravnavo časov pa bo urejeno na postajališču Nove Jarše na Šmartinski cesti. Avtobusi številka 7L bodo v smeri proti Letališki cesti vozili po Šmartinski cesti in cesti, ki je vzporedna servisni cesti ob obvoznici, Bratislavski in Letališki cesti, medtem ko bodo v smeri Pržana vozili po Letališki cesti, Leskovškovi ulici, servisni cesti ob obvoznici in Šmartinski cesti.

Precej dlje pa bo zaprta Cesta na Bokalce. Zaporo bodo vzpostavili v ponedeljek, cesta pa ne bo prevozna vse do predvidoma 10. oktobra. Za ves promet bo štiri mesece zaprt del od križišča s Cesto na Vrhovce in približno do naslova Cesta na Bokalce 60. Obvoz za vozila bo speljan po odprtem delu Ceste na Bokalce in Cesti na Vrhovce.