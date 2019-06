Ljudje smo si med seboj zelo podobni, konec koncev se vsem po žilah pretaka kri, in sicer v telesu odraslega človeka od pet do šest litrov. Ali veste, da od odkritja krvne skupine mineva že več kot 100 let? V Sloveniji ima krvno skupino A približno 40 odstotkov ljudi, 0 38, B 15 in AB 7 odstotkov. Približno 18 odstotkov ljudi je RhD-negativnih, kar pomeni, da lahko prejemajo kri le od prav tako RhD-negativnih krvodajalcev. Sami imamo krvno skupino B. Je bilo torej naključje, da smo se pred tedni, v družbi še enega B, tako zelo dobro počutili? Ali pa sta naša krvna skupina in Mercedesov štirikolesnik tako zelo komplementarna?

Izginja je besedica, s katero najbolje opišemo razred enoprostorcev, v katerega sodi naš testni junak. Čeprav znamo iz rokava nemudoma stresti kar nekaj argumentov za, pa jim žeblje v krsto vse hitreje in močneje zabija razred športnih terencev, s katerimi jih druži preveč podobnosti. In medtem ko se enoprostorci (hitro) poslavljajo in njihovim zavzetim privržencem tečejo solze po obrazu, športni terenci vse bolj obvladujejo svet avtomobilov. Prisotni so že v vseh velikostnih razredih, podjetja pa si preživetja brez njih v portfelju ne znajo predstavljati. Toda pri znamki iz Stuttgarta jih je kar nekaj v hlačah, zato so se odločili, da z razredom B vztrajajo na začrtani poti, pa čeprav na neki način »lulajo proti vetru«. In prav je tako.

Ko vozimo mercedesa, smo, ko beseda nanese na ceno, vedno pripravljeni, da nas bo od (negativnega) presenečenja vrglo na zadnjico. A nas tokrat ni. 28.410 evrov ni ravno premijskih, zato je krog Slovencev, ki jih ta mercedes nagovarja, preveč večji, kot jih mercedesi nagovarjajo sicer. Tudi razmerje med odštetimi evri na centimeter je ugodno, saj je dolžinska mera 4,42 metra. Na prvi pogled avto sicer deluje občutno krajši. Pa se lastništvo razreda B razlikuje od lastništva kakšnega drugega mercedesa? Ne, mercedesa vam bo sosed vselej nevoščljiv.

Bistvo enoprostorca se skriva na zadnji klopi in v prtljažniku ter njuni prilagodljivosti. Občutki so bili različni. Prostor zadaj je pisan z veliko začetnico, a je škoda, da klop (še) ni vzdolžno pomična. Je pa zato 445 prtljažnih litrov dovolj uporabnih, da družinski oče ne bo na robu z živci, ko bo v zadek pred daljšo potjo hotel zložiti vso kramo. V pomoč mu je tudi elektrika, ki streže odpiranju in zapiranju prtljažnih vrat. Svetovljani, ki jim je še najmanjša težava v življenju denar, pogosto pravijo, da si želijo le najboljšega. Mercedes letnik 2019 jim to zagotavlja. Čeprav imajo vsake oči svojega malarja, je težko najti junaka, ki bi si upal na glas trditi, da razred B ni lep, pa tega ne pišemo zgolj zato, da bi si nabirali točke pri oblikovalcu Robertu Lešniku. Tudi notranjost je zasnovana vsaj korak pred konkurenco, če ne dva. Celo drsna ploščica, s katero upravljamo številne funkcije, deluje brez pripombe. Pred tedni smo vozili tekmeca premijske japonske znamke, kjer nam je podobna zasnova povzročala sive lase.

Številka 180 žal ne pove ničesar. Gre pa za kombinacijo 1,5-litrskega dizelskega motorja, 115 konjičkov, ki so občasno leni, in 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Glede zmogljivosti ne pričakujte preveč, a je zaloge moči za povprečnega voznika več kot dovolj. Le ročica menjalnika ob volanu ni najboljša izbira, saj ne deluje tako, kot bi pri premijski znamki morala. In še ena zamera – prenizko podvozje. Vsakič ko smo peljali prek »policaja«, je spodnji del avta nežno zajokal.