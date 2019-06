Joras je v današnjem javnem pozivu za ponovni priklop na vodovodno omrežje Rižanskega vodovoda zapisal, da so mu danes ob 10. uri, ne da bi ga ustno ali pisno obvestili, zaprli vodo in odstranili števec za vodo.

Rižanski vodovod in občino Piran je pozval k uresničitvi ustavne pravice do vodooskrbe in ponovnemu priklopu po obstoječem priklopnem jašku ali po alternativnem priklopu, ki je bil dokončan maja leta 2017. Spomnil je še na služnostno pravico vpisano na parceli v Sečovljah, »ki je še vedno v lasti kot javno dobro občine Piran, tudi po sodbi arbitražnega sodišča«.

Pri Rižanskem vodovodu Koper (RVK) so za STA potrdili, da so danes Jorasu prekinili oskrbo z vodo in odstranili vodomer. Na Jorasa so 23. maja naslovili dopis o nameri prekinitve oskrbe, ki pa ga ni prevzel.

Kot so pojasnili, je po arbitražni razsodbi stanovanjska hiša oz. zemljišče Jorasa na ozemlju Hrvaške, po odloku o oskrbi s pitno vodo pa RVK izvaja oskrbo za uporabnike znotraj občinske meje piranske občine, ki je enaka mejam Slovenije.

Dodali so, da ima Joras možnost priključitve na Istrski vodovod Buzet (IVB), ki to območje oskrbuje s pitno vodo ter da so se na IVB priključili že ostali prebivalci zaselkov Bužini, Škrile in Mlini.