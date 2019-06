In predsednik vlade (ki ga sicer cenim zaradi njegovih jasnih in glasnih izjav) tokrat nekako boječe omeni, da morda pa le ne bi bilo dobro prodati te zadnje banke – pa vse izzveni bolj kot opravičilo, da bo banka šla po poti vseh prejšnjih. SDH deluje kot neobvladljivi center moči in brez vsake odgovornosti nadaljuje (od nekoga zahtevano) raboto. Čemu imamo vlado, ministre? Čemu imamo direktorje? Žalostno do konca. Res me skrbi za to mojo državo, ki se je nekateri očitno želijo znebiti, in to še za mastne denarje…

Zdaj bi bilo treba na ulice in povedati, da je vrag odnesel šalo, sicer se bomo naslednjič lahko oglasili iz prodane države. Javni poziv Levice proti prodaji Abanke je že prvi pogumen korak, ki bi mu morali slediti vsi, ki jim je kaj za Slovenijo.

In na koncu izjemoma omenim še ime in predlagam gospe Lidiji Glavina, ki je tako uspešno krmarila med čermi na SDH, da naj glede na bogato poplačilo prevzame še odgovornejše delovno mesto na ZPM (mislim, da razlaga kratice ni potrebna) in dokaže, da zna delati tudi s srcem in ne samo z glavo.

Srečo Knafelc, Krvava Peč