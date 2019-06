Šrilanko so na velikonočno nedeljo pretresli napadi v več cerkvah med velikonočno mašo ter prestižnih hotelih, v katerih je umrlo 257 ljudi, več kot 500 je bilo ranjenih. Oblasti krivdo zanje pripisujejo lokalni skrajni skupini, odgovornost pa je prevzela džihadistična skupina Islamska država.

»Prijetje in izročitev enega glavnih osumljencev za napade v Šrilanki je pomemben korak v preiskavi, ki še poteka,« je poudaril generalni sekretar Interpola Jürgen Stock. Za 29-letnega Ahameda Milhana Hayatuja Mohameda so izdali tiralico zaradi terorizma in umora. Interpol sicer ni navedel, v kateri državi so ga prijeli.