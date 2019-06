Danes 33-letni Sanchez-Guzman naj bi Singerja spoznal leta 2003 na zabavi na jahti, približno v času, ko je Singer režiral film X2, nadaljevanje uspešnice Možje X. Singer naj bi ga najprej zvabil na odmaknjeno lokacijo in ga silil v spolne odnose, nato pa naj bi ga posilil. Tožbo je vložil leta 2017, kakršno koli nadlegovanje pa je Singer zanikal.

Singerja so kljub temu zaradi »nezanesljivega vedenja« odpustili s filma Bohemian Rhapsody, prav tako so mu odvzeli nominacijo za nagrado bafta, ker so se pojavile dodatne obtožbe o zlorabah mladoletnikov. Film je zaradi tega utrpel nekaj nekonsistentnosti, saj ga je do konca moral zrežirati Dexter Fletcher, Singerjevo ime pa so zamolčali, ko je film dobil nagrado bafta za najboljši film.