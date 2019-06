»Iskreno mi je žal, da sem vzel življenje ženi Anici. Ne vem in ne razumem, kako in zakaj se je to moralo zgoditi. Večino svojega življenja sva preživela skupaj, vse sva tudi delala skupaj. Kaj se je z menoj dogajalo v tistih dneh in nočeh, ve le Bog,« se je v svojem zaključnem govoru opravičeval 62-letni Silvo Palčič, obtožen umora leto dni starejše žene Anice na predlanski božični večer. Po prepričanju tožilstva je šlo za umor na grozovit način in iz brezobzirnega maščevanja, ker ga je Anica mesec dni pred usodnim večerom prijavila zaradi nasilja in dosegla prepoved približevanja. Tožilstvo predlaga leto in pet mesecev zapora za kaznivo dejanje nasilja v družini ter najvišjo možno kazen za umor oziroma enotno kazen 30 let zapora ter podaljšanje pripora.

»Otrokoma sem vzel mamo in sebi uničil življenje. Otroka me nimata več za očeta, zato se jima ne morem opravičiti drugače kot takole prek sodišča. Javno se opravičujem vsem, ki so bili kakor koli prizadeti,« je pred sodnim senatom ponovil Palčič ter le stežka zadrževal krčevit jok. A iz vrst prizadetih Aničinih svojcev, ki so danes zaman pričakovali sodbo, je bilo med njegovim opravičevanjem slišati precej negodovanja.

Obramba: Dejanje je bilo hipno, nenačrtovano Zagovornica Jasna Simčič trdi, da »niso dokazani ne objektivni ne subjektivni znaki grozovitosti dejanja«, ter predlaga prekvalifikacijo kaznivega dejanja v uboj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. »Dejanje je bilo hipno, nenačrtovano. Šlo je za kratkotrajno fizično nasilje brez znakov izživljanja. Izkazan je vsaj dvom o prištevnosti obtoženega, kar se kaže tudi v raznolikosti izvedenskih mnenj. Zaradi alkoholiziranosti, vpliva zdravil ter možganskih okvar kot posledice številnih manjših kapi je bila njegova sposobnost obvladovanja bistveno zmanjšana,« je poudarila Simčičeva. »Če bi sodišče sledilo predlogu tožilstva, bi to za obtoženca v tako slabem zdravstvenem stanju pomenilo dosmrtni zapor,« je še dejala. Tožilka Blanka Zadel Peterle je v zaključni besedi spomnila na dogodke v zadnjih letih, ko naj bi se obtoženi večkrat fizično in psihično znesel nad Anico, jo poniževal, ji omejeval svobodo gibanja in grozil. Zlasti ko je bil pijan, jo je zmerjal s prasico, hinavko, lažnivko. Anica se je v začetku novembra 2017 zatekla k sinu na Vinji Vrh, Silva pa ovadila zaradi nasilja. Izrekli so mu prepoved približevanja, sodišče pa jo je podaljšalo do januarja 2018. Palčič se je moral preseliti v zidanico na Straški gori. Da sta ga prav prijava nasilja in prepoved približevanja močno ponižali ter da ju je doživljal kot močan stres, so potrdili tudi številni izvedenci. Hči je potrdila, da se ga je mati bala, da je večkrat potarnala zaradi nasilja in da si je že iskala drugo stanovanje.